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Sözleşmeli personel alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 Sözleşmeli Personel alacak.

16 Nisan 2022 Cumartesi 07:46
Sözleşmeli personel alımı

Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 82 Temizlik Personeli, 64 Şoför, 3 Bahçıvan olmak üzere toplam 149 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/967821/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-kultur-ve-turizm-bakanligi-149-sozlesmeli-personel-alacak

Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeli Personel Alımı
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