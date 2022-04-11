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Sözleşmeli personel alımı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak.

11 Nisan 2022 Pazartesi 10:23
Sözleşmeli personel alımı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/964997/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-icisleri-bakanligi-afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi-sozlesmeli-bilisim-personeli-alacak

Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeli Personel Alımı
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