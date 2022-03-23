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Sözleşmeli er alınacak

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2022 yılı (2022/2 Dönem) Sözleşmeli Er temini için başvuru kılavuzu yayınladı.

23 Mart 2022 Çarşamba 09:48
Sözleşmeli er alınacak

Kılavuzda Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe ilişkin genel bilgilere, kimlerin başvuru yapabileceğine, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına, seçim aşamaları, değerlendirme ve sınıflandırma faaliyetlerinin nasıl yapılacağına yer verildi.



Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında belirtilen esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) gerçekleştirecekler. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra başvuru sayfasının çıktısını alarak kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edecekler.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/953746/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-askeri-personel-alimlari-milli-savunma-bakanligi-kara-kuvvetleri-komutanligi-2022-yili-2022-2-donem-sozlesmeli-er-alim-ilani

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Sözleşmeli Er Alınacak
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