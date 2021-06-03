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Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Türk Akreditasyon Kurumunda istihdam edilmek üzere sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre bir sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

03 Haziran 2021 Perşembe 00:21
Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Son iki yıl içinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/ e-YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS’ye denk kabul edilen sınavlarda alınan puanın YDS’deki karşılığının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilan edilen sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katına kadar aday 30 Haziran 2021 tarihinde saat 10:30’ da gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağrılacak. Sınav başvuruları, 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 18:00’de sona erecek. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/792024/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/turk-akreditasyon-kurumu-sozlesmeli-bilisim-personeli-alim-duyurusu

Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
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