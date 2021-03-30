Sorgun’a GES tesisi

Sorgun Belediyesi, Aydınlıkevler Mahallesi’nde 20 yıl süreli işletme ve gelir paylaşımı modeliyle kurulacak GES için, kapalı teklif usulüyle ihale yapacak. İhale konusu iş için 6 milyon 400 bin lira muhammen bedel ile 192 bin 000 lira geçici teminat tutarı belirlendi. İhale 9 Nisan 2021 günü, saat 15.00’te, Sorgun Belediye Başkanlığı Odası’nda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak. İhale evrakı mesai saatleri içinde Sorgun Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilecek ve 3 bin lira bedel karşılığında aynı yerden temin edilebilecek. Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar, sıra nolu alındı belgesi karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına elden teslim edilmesi veya ihale saatinde Komisyon’a ulaşmış olacak şekilde, postayla gönderilmesi gerekiyor. •Haber Merkezi•

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/765660/ihale-duyurulari/kullanim-hakki-ve-isletme-haklarinin-kiraya-verilmesi/sorgun-belediyesi-gunes-enerjisinden-elektrik-uretim-santrali-yapimi-kurulumu-ve-isletilmesi-isini-ihale-edilecektir