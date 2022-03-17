Sinema ve tiyatro salonu kiraya verilecek

Mülkiyeti Belediyeye ait İlçenin Bahçelievler Mahallesi Ankara Bulvarı Belediye Terminali içerinde bulunan 5/103 numaradaki işyeri, Mülkiyeti Belediyeye ait Ahmet Uslu Parkı içerisinde Bulunan İlyas Aslan Sinema ve Tiyatro Salonunun kiralanması işi 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 45.Maddesine göre açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/945869/emlak-is-yeri-ve-ticari-isletme-sorgun-belediye-baskanligi-isyeri-sinema-ve-tiyatro-salonunu-kiraya-verecektir