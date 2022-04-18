Sınav ilanı

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8. ve 9. dereceli “Ticaret Müfettiş Yardımcısı” kadrosuna İç Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 50 ve Gümrük Grup Başkanlığı için en fazla 50 Ticaret Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla Giriş Sınavları yapılacak.