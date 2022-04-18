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Sınav ilanı

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8. ve 9. dereceli “Ticaret Müfettiş Yardımcısı” kadrosuna İç Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 50 ve Gümrük Grup Başkanlığı için en fazla 50 Ticaret Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla Giriş Sınavları yapılacak.

18 Nisan 2022 Pazartesi 09:24
Sınav ilanı

Giriş Sınavları için başvurular, 25 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/968644/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-ticaret-mufettis-yardimciligi-giris-sinavi-ilani

Anahtar Kelimeler:
Sınav Ilanı
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