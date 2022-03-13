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Sınav hizmetleri uzmanı alınacak

Anadolu Üniversitesi tarafından 7 sınav hizmetleri uzmanı alınacaktır.

13 Mart 2022 Pazar 15:14
Sınav hizmetleri uzmanı alınacak

Üniversitede boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) Fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 ve 7/15754 sayılı Kararname ile belirlenen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 maddesinin c fıkrası gereğince 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ve her bir pozisyon için 10 katı aday arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya konularak gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 7 (yedi)  Sınav Hizmetleri Uzmanı alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/947161/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-anadolu-universitesi-7-sinav-hizmetleri-uzmani-alacak

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Sınav Hizmetleri Uzmanı Alınacak
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