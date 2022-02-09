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Sigortacılık hizmeti alınacak

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından sigortacılık hizmeti alınacaktır.

09 Şubat 2022 Çarşamba 15:27
Sigortacılık hizmeti alınacak

Yozgat İl Özel İdaresine ait 259 Araca Zorunlu Mali Sorumluluk ( Trafik Sigortası ) Sigortalarının Yaptırılması Hizmet Alım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/928952/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/sigortacilik-hizmeti-alinacaktir

Anahtar Kelimeler:
Sigortacılık Hizmeti Alınacak
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