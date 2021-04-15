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Sayıştay’a 7 sözleşmeli personel

T.C. Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 7 sözleşmeli personel alınacak.

15 Nisan 2021 Perşembe 10:31
Sayıştay’a 7 sözleşmeli personel

T.C. Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararname’nin  Ek  6  ncı  maddesi  ile  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyonlar için toplam 7 (yedi) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/776662/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/sayistay-baskanligi-7-sozlesmeli-bilisim-personeli-alacak

Anahtar Kelimeler:
Sayıştay’a 7 Sözleşmeli Personel
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