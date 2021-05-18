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Sarıkaya Belediyesi iş yeri ve ofis satacak

Sarıkaya Belediyesi'ne ait 2 adet taşınmaz ihale ile satılacak.

18 Mayıs 2021 Salı 10:22
Sarıkaya Belediyesi iş yeri ve ofis satacak

Sarıkaya Belediyesinin Bahçelievler Mahallesinde bulunan Ada: 158, Parsel:1 ‘te kayıtlı taşınmaza yaptırılan BELEDİYE HİZMET BİNASININ   zemin katında bulunan 4 bağımsız bölüm numaralı 46,02 m2 ‘ lik dükkan ( işyeri)  ve 1. Katında bulunan 20 bağımsız bölüm numaralı 77,77 m2’lik ofisin  ( büro) satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Artırma usulü ile 08.06.2021 tarihinde saat 11.00’da  Belediye Başkan  Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhaleye ait ilan, şartname ve diğer dokümanları mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/787894/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/sarikaya-belediyesine-ait-2-adet-tasinmaz-ihale-ile-satilacaktir

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Sarıkaya Belediyesi Iş Yeri Ve Ofis Satacak
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