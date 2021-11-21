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Sanatçı alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 41 sözleşmeli sanatçı alınacaktır.

21 Kasım 2021 Pazar 15:14
Sanatçı alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana Bursa illerinde bulunan ve belirtilen  birimde  çalışmak  üzere,  657  sayılı  Devlet Memurları  Kanunu’nun  4  üncü  maddesinin  B fıkrası  uyarınca  6/6/1978  tarih  ve  7/15754  sayılı Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin Esaslar’ın ek 8 inci maddesi kapsamında, 31/12/2022 tarihine kadar görev yapmak üzere, belirtilen birimlere,  belirtilen  branş  ve  sayıda  sözleşmeli  sanatçı  alınacaktır.  Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/883971/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/kultur-ve-turizm-bakanligi-41-sozlesmeli-sanatci-alacak

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Sanatçı Alınacak
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