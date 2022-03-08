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Sahne üstü ve sahne gerisi personel alınacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından sahne üstü ve sahne gerisi sözleşmeli personel alınacaktır.

08 Mart 2022 Salı 10:45
Sahne üstü ve sahne gerisi personel alınacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu  Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-8 inci maddesi kapsamında ve Esasların Ekli 5 sayılı cetvelinde Sahne Üstü ve Sahne Gerisi Hizmetlerde görev yapmak üzere belirtilen pozisyon ve sayıda personel alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/944694/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-devlet-tiyatrolari-genel-mudurlugu-sahne-ustu-ve-sahne-gerisi-sozlesmeli-personel-alim-ilani

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Sahne üstü Ve Sahne Gerisi Personel Alınacak
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