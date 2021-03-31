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Saha betonlaması işi yaptırılacaktır

BOTAŞ Kayseri İşletme Müdürlüğü tarafından Saha betonlaması işi yaptırılacaktır.

31 Mart 2021 Çarşamba 14:26
Saha betonlaması işi yaptırılacaktır

BOTAŞ Kayseri İşletme Müdürlüğü Sorumluluk Alanında Bulunan Çeşitli Hat Vanalarının Saha Betonlaması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/765761/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/saha-betonlamasi-isi-yaptirilacaktir

Anahtar Kelimeler:
Saha Betonlaması Işi Yaptırılacaktır
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