S plaka kiralanacak

Resmi ya da özel kuruluşlara toplu taşıma hizmeti (servis) vermek amacı ile kullanılan ve Gaziantep İl sınırları içerisinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına tescilli 27 S plaka serisine kayıtlı 108 adet plakanın 30 yıl süreyle kiraya verilecek. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin web adresinden (https://www.gaziantep.bel.tr/tr/ihaleler) temin edebilecekler. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/807838/vasita/ticari-arac-ve-ticari-hat-plaka/gaziantep-buyuksehir-belediye-baskanliginca-108-adet-s-plakanin-30-yillik-kiralama-ihalesi-yapilacak