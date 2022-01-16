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Reklam alanları kiraya verilecek

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı Müdürlüğü tarafından havalimanı alanında bulunan reklam alanları kiraya verilecektir.

16 Ocak 2022 Pazar 11:23
Reklam alanları kiraya verilecek

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanında bulunan R-8 (2,2 m2), R-13 (2,20 m2), R-16 (2,20 m2) ve R-22 (4,50m2) nolu tolam 4 adet toplamda 11,10 m2’lik reklam mahalli KDV dahil yıllık 5.000.- TL / m2 / Yıl  (BeşBinTürkLirası)   muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek, sözleşme tarihi itibariyle 1 (Bir) yıl süre kadar kiraya verilecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/916919/ihale-duyurulari/kullanim-hakki-ve-isletme-haklarinin-kiraya-verilmesi/reklam-alani-kiralama-ihalesi-yapilacaktir

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Reklam Alanları Kiraya Verilecek
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