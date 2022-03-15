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Radyolojik tetkik raporlandırma hizmeti alınacak

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından teleradyoloji yöntemiyle radyolojik tetkik raporlandırma hizmeti alınacaktır.

15 Mart 2022 Salı 10:14
Radyolojik tetkik raporlandırma hizmeti alınacak

24 Aylık Teleradyoloji Yöntemiyle Radyolojik Tetkik Raporlandırma Hizmeti İhalesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/945274/ihale-duyurulari-hizmet-alim-ihaleleri-teleradyoloji-yontemiyle-radyolojik-tetkik-raporlandirma-hizmeti-alinacaktir

Anahtar Kelimeler:
Radyolojik Tetkik Raporlandırma Hizmeti Alınacak
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