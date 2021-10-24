Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Projesi” Destek Ekibinde görevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edecektir. Söz konusu proje “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu” çerçevesinde yürütülecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/870380/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/kayitli-kadin-istihdaminin-desteklenmesi-projesi-kapsaminda-sozlesmeli-personel-istihdam-edilecek