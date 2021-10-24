Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Personel istihdam edilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında sözleşmeli personel istihdam edecektir.

24 Ekim 2021 Pazar 14:53
Personel istihdam edilecek

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Projesi” Destek Ekibinde görevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edecektir. Söz konusu proje “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu” çerçevesinde yürütülecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/870380/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/kayitli-kadin-istihdaminin-desteklenmesi-projesi-kapsaminda-sozlesmeli-personel-istihdam-edilecek

Anahtar Kelimeler:
Personel Istihdam Edilecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Personel alınacak
Personel alınacak
Uzman Yardımcısı alınacak
Uzman Yardımcısı alınacak
Hizmet alınacak
Hizmet alınacak
Mazot alınacak
Mazot alınacak
Yıkım işi yaptırılacak
Yıkım işi yaptırılacak
Bina yaptırılacak
Bina yaptırılacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim