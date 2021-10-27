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Personel alınacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 75 sözleşmeli personel alınacaktır.

27 Ekim 2021 Çarşamba 09:18
Personel alınacak

Üniversitede 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/871511/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/marmara-universitesi-75-sozlesmeli-personel-aliyor

Son Güncelleme: 27.10.2021 09:21
Anahtar Kelimeler:
Personel Alınacak
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