Personel alınacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle belirtilen pozisyon sayısı kadar; sözlü sınav ile muayene memuru, uygulamalı (fiziki yeterlilik) ve sözlü sınav ile gümrük muhafaza memuru, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle büro personeli alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/948632/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-ticaret-bakanligi-524-sozlesmeli-personel-alacak