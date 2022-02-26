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Personel alınacak

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sözleşmeli personel alınacaktır.

26 Şubat 2022 Cumartesi 00:39
Personel alınacak

Başvurular, 24 Şubat-04 Mart 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/937098/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-sahil-guvenlik-komutanligi-sozlesmeli-personel-alim-duyurusu

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Personel Alınacak
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