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Personel alınacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından sözleşmeli personel alınacaktır.

11 Şubat 2022 Cuma 16:37
Personel alınacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitede istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başvuru şartları belirtilen pozisyonlara toplam 59 (elli dokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.  Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/931761/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/erzincan-binali-yildirim-universitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilani

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Personel Alınacak
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