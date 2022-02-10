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Personel alınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 422 sözleşmeli personel alınacaktır.

10 Şubat 2022 Perşembe 16:29
Personel alınacak

Bakanlık merkez ve taşra birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (422) adet sözleşmeli mühendis, mimar, şehir plancısı ve büro personeli alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/930152/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/cevre-sehircilik-ve-iklim-degisikligi-bakanligi-422-sozlesmeli-personel-alacak

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Personel Alınacak
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