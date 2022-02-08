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Personel alınacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından sözleşmeli personel alınacaktır.

08 Şubat 2022 Salı 15:44
Personel alınacak

Üniversitenin birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda” yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın belirtilen pozisyonlarda Üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/929420/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/nigde-omer-halisdemir-universitesi-rektorlugunden-sozlesmeli-personel-alim-ilani

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Personel Alınacak
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