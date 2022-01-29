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Personel alınacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından personel alınacaktır.

29 Ocak 2022 Cumartesi 00:34
Personel alınacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 07 Mart-01 Nisan 2022 tarihleri arasında, 2 Mütercim Tercüman, 17 Mühendis, 1 Kütüphaneci, 2 Çözümleyici, 14 Yönetim Görevlisi, 5 İletişim Görevlisi, 4 Şoför ve 2 Teknisyen olmak üzere toplam 47 kadro için giriş sınavı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/922496/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/enerji-piyasasi-duzenleme-kurumu-personel-alimi-sinav-duyurusu

Anahtar Kelimeler:
Personel Alınacak
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