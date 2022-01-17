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Personel alınacak

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 25 sözleşmeli personel alınacaktır.

17 Ocak 2022 Pazartesi 09:48
Personel alınacak

Üniversite Rektörlüğe bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” gereği 2020 KPSS (B) grubunun ilgili puanının kendi arasında sıralaması esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlara toplam yirmi beş (25) sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/918649/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/abdullah-gul-universitesi-25-sozlesmeli-personel-alim-ilani

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Personel Alınacak
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