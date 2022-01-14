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Personel alınacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından 116 sözleşmeli personel alınacaktır.

14 Ocak 2022 Cuma 10:25
Personel alınacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin Ankara ili ve ilçelerindeki birimlerinde istihdam edilmek üzere,  “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”nun 4. maddesinin B fıkrasına göre, 2020 KPSS ve 2018 - 2020 EKPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlara toplam 116 (yüz on altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/917020/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/ankara-yildirim-beyazit-universitesi-116-sozlesmeli-personel-alacak

Son Güncelleme: 14.01.2022 10:29
Anahtar Kelimeler:
Personel Alınacak
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