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Personel alınacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 4/B sözleşmeli personel alınacaktır.

30 Eylül 2021 Perşembe 12:23
Personel alınacak

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre Ankara ili ve ilçelerindeki Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2020 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlara toplam 32 adet sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/858410/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/ankara-yildirim-beyazit-universitesi-4-b-sozlesmeli-personel-alim-ilani

Anahtar Kelimeler:
Personel Alınacak
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