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Personel alınacak

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından sözleşmeli personel alınacaktır.

03 Ocak 2022 Pazartesi 11:40
Personel alınacak

Üniversite Rektörlükçe görevlendirilecek birimlerde,  2020 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/910932/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/yozgat-bozok-universitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilani

Anahtar Kelimeler:
Personel Alınacak
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