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Personel alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 136 sözleşmeli personel alınacaktır.

30 Aralık 2021 Perşembe 10:52
Personel alınacak

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere giriş sınavı yapılmak suretiyle görev yeri ve kontenjanı belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/910525/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/hazine-ve-maliye-bakanligi-136-sozlesmeli-personel-alacak

Anahtar Kelimeler:
Personel Alınacak
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