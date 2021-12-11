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Personel alınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 203 sözleşmeli personel alınacaktır.

11 Aralık 2021 Cumartesi 00:43
Personel alınacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi hükmü ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki boş bulunan 203 (iki yüz üç) sözleşmeli personel pozisyonuna, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Bakanlıkça yerleştirme yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/898942/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/sanayi-ve-teknoloji-bakanligi-203-sozlesmeli-personel-alacak

Anahtar Kelimeler:
Personel Alınacak
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