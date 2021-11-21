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Personel alınacak

Mersin Üniversitesi tarafından 74 sözleşmeli personel alınacaktır.

21 Kasım 2021 Pazar 15:15
Personel alınacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre; Üniversitenin Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Üniversitenin Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan kampüslerinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 74 adet sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/884023/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/mersin-universitesi-74-sozlesmeli-personel-aliyor

Anahtar Kelimeler:
Personel Alınacak
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