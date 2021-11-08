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Personel alınacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı tarafından sözleşmeli personel alınacaktır.

08 Kasım 2021 Pazartesi 09:48
Personel alınacak

Üniversite Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ve diğer birimlerinde (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 90 adet sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/878155/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/tokat-gaziosmanpasa-universitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilani

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Personel Alınacak
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