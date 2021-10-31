Personel alınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatında münhal bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 4-B sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/874752/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/diyanet-isleri-baskanligi-7-bin-800-kuran%C2%A0kursu%C2%A0ogreticisi-imam-hatip-ve-muezzin-kayyim-alacak
31 Ekim 2021 Pazar 14:50