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Personel alımı yapılacak

Adalet Bakanlığı tarafından Psikolog, Pedagog ve Sosyal Çalışmacı alımı yapılacaktır.

11 Aralık 2021 Cumartesi 00:44
Personel alımı yapılacak

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına sözlü sınav sonucuna göre toplam 200 personel alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/899687/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/adalet-bakanligi-psikolog-pedagog-ve-sosyal-calismaci-alimi-yapacak

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Personel Alımı Yapılacak
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