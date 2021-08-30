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Personel alımı yapılacak

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından personel alımı yapacak.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:44
Personel alımı yapılacak

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası,  Dünya Bankası ile iş birliği halinde yürütmekte olduğu Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi kapsamında Çevre Uzmanı, Sosyal Uzman, Eğitim Koordinatörü, İzleme Uzmanı ve Hibe Uzmanı alacak. Bireysel Danışmanlar yarı zamanlı olarak istihdam edilecek. Adayların, 3 Eylül 2021 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/838414/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/istihdam-edilmek-uzere-danisman-alinacaktir

Anahtar Kelimeler:
Personel Alımı Yapılacak
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