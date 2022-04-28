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Personel alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 personel alacak.

28 Nisan 2022 Perşembe 11:38
Personel alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere 154 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Tekniker ve Teknisyen kadroları için başvurular elektronik ortamda 29 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/974985/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-kultur-ve-turizm-bakanligi-154-sozlesmeli-personel-alacak

Anahtar Kelimeler:
Personel Alımı
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