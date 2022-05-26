Personel alımı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ilgili maddeleri uyarınca istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın ilanda belirtilen pozisyonlara göre 111 koruma ve güvenlik görevlisi ile 89 destek personeli (aşçı, temizlik görevlisi) istihdam edecek. Başvurular elektronik ortamda 25 Mayıs - 3 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden “Türkiye İş Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden başvurularını gerçekleştirecek.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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