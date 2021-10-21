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Personel alım ilanı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından sözleşmeli personel alınacaktır.

21 Ekim 2021 Perşembe 12:57
Personel alım ilanı

Üniversiteye bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/868987/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/alanya-alaaddin-keykubat-universitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilani

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Personel Alım Ilanı
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