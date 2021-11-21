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Personel alım ilanı

İçişleri Bakanlığı tarafından sözleşmeli personel alınacaktır.

21 Kasım 2021 Pazar 15:17
Personel alım ilanı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere adedi ve pozisyon unvanı belirtilen toplam 124 adet boş pozisyona 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/886512/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/icisleri-bakanligi-4-b-sozlesmeli-personel-alim-ilani

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Personel Alım Ilanı
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