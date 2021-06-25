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Otogar yapımı için ihaleye çıktı

Uzunköprü Belediyesi otogar yapımı için ihaleye çıktı.

25 Haziran 2021 Cuma 00:30
Otogar yapımı için ihaleye çıktı

Uzunköprü Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminali yapımı için ihale açtı. 12 Temmuz 2021 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Dış Kapı No: 160 İç Kapı No: 1 Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Uzunköprü-EDİRNE adresinde gerçekleştirilecek ihale, 1.157 m² tek katlı betonarme bina, 487 metre atıksu şebeke hattı ile 680 metre terminal bağlantı yolu yapılmasını kapsıyor. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/807702/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/terminal-insaati-yaptirilacaktir-

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