Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1399.92
ALTIN
488.94
DOLAR
8.6256
STERLİN
11.8127
EURO
10.1262

Otobüsü satılacak

Konuklar Belediye Başkanlığı ihale ile 1990 model Isuzu marka otobüsü satacaktır.

21 Eylül 2021 Salı 09:59
Otobüsü satılacak

Belediyeye ait 1 Adet 1990 Model Isuzu marka 27 kişilik Otobüsün satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47.maddeleri gereğince Açık Artırma Usulü ile 01/10/2021 Cuma günü saat 2:30 da Muhasebe odasında Encümen huzurunda satışı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/849200/vasita/ticari-arac-ve-ticari-hat-plaka/konuklar-belediye-baskanligi-ihale-ile-1990-model-isuzu-marka-otobusu-satacaktir

Anahtar Kelimeler:
Otobüsü Satılacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilişim Personeli alınacak
Bilişim Personeli alınacak
Bina kiralanacak
Bina kiralanacak
Çekerek Irmağında ıslah
Çekerek Irmağında ıslah
Yazılım ve destek hizmeti alınacak
Yazılım ve destek hizmeti alınacak
Öğretim görevlisi ve öğretim üyesi alınacak
Öğretim görevlisi ve öğretim üyesi alınacak
Akademik personel alınacak
Akademik personel alınacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim