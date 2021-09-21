Otobüsü satılacak

Belediyeye ait 1 Adet 1990 Model Isuzu marka 27 kişilik Otobüsün satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47.maddeleri gereğince Açık Artırma Usulü ile 01/10/2021 Cuma günü saat 2:30 da Muhasebe odasında Encümen huzurunda satışı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/849200/vasita/ticari-arac-ve-ticari-hat-plaka/konuklar-belediye-baskanligi-ihale-ile-1990-model-isuzu-marka-otobusu-satacaktir