Otobüs terminalini kiralayacak

Mülkiyeti Yerköy Belediyesine ait İlçenin 100.Yıl Mahallesi Şel Mevkiinde bulunan Şehirler arası Otobüs Terminalinin bir yıllığı 96.000,00.TL. Muhammen bedelle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 05.07.2021 Pazartesi günü saat 10.00’de Belediye Encümeni huzurunda kiraya verilecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/806567/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/yerkoy-belediyesine-ait-sehirler-arasi-otobus-terminali-kiraya-verilecektir
28 Haziran 2021 Pazartesi 00:44