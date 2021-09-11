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Otobüs satılacak

Sarıkaya Belediyesi'ne ait 2017 model Poyraz marka 27+1 kişilik otobüs satılacaktır.

11 Eylül 2021 Cumartesi 00:56
Otobüs satılacak

Belediyeye ait 1 adet Poyraz marka 2017 model 27+1 kişilik otobüs satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Artırma Usulü  ile   21.09.2021 Salı günü saat : 10.00’ da  Belediye Başkan Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/844303/vasita/ticari-arac-ve-ticari-hat-plaka/sarikaya-belediyesine-ait-2017-model-poyraz-marka-27-1-kisilik-otobus-satilacaktir

Anahtar Kelimeler:
Otobüs Satılacak
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