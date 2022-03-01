Ormancılık çalışmalarının takibi ve kontrolü hizmeti alınacaktır

Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü 2022 Yılı Mesaha ve Verim Yüzdesi Dikili Hacim Tespit İşi Danışmanlık Hizmet Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/938721/ihale-duyurulari-hizmet-alim-ihaleleri-ormancilik-calismalarinin-takibi-ve-kontrolu-hizmeti-alinacaktir