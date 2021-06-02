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Ormana işçi alınacak

Orman Genel Müdürlüğü tarafından geçici ve daimi işçi alımı yapılacak.

02 Haziran 2021 Çarşamba 00:16
Ormana işçi alınacak

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2080 Geçici İşçi, 3 Daimi İşçi olmak üzere toplam 2083 işçi alımı yapılacak. İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/794367/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/orman-genel-mudurlugu-2080-gecici-3-daimi-isci-alimi-yapacak

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Ormana Işçi Alınacak
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