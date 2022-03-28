Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü Yahyasaray İşletme Şefliği 531,532,533,533-1,533-2 kod nolu İnönü İşletme Şefliği 556,565 kod nolu B Tipi Orman Yolu Yapımı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/951602/ihale-duyurulari-yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri-orman-yolu-yaptirilacaktir