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Orman Mühendisi alınacak

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 22 Orman Mühendisi alınacaktır.

25 Aralık 2021 Cumartesi 00:51
Orman Mühendisi alınacak

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında,  3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğüne İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek 1’inci maddesi, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla sözlü ve uygulamalı sınavla 22 adet mühendis (orman mühendisi) alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/904471/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/orman-genel-mudurlugu-22-orman-muhendisi-alacak

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Orman Mühendisi Alınacak
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