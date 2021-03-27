Orman hizmet alımı yapacak

Akdağmadeni-2 Çok Amaçlı Uygulama Projesi Karacaören bölümünde Arazi Hazırlığı ve Dikenli Tel Çit İhata Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/762331/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/toprak-isleme-ve-arazi-hazirligi-hizmeti-alinacaktir