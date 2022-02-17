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Orman emvali istifleme hizmeti alınacak

Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman emvali istifleme hizmeti alınacaktır.

17 Şubat 2022 Perşembe 10:58
Orman emvali istifleme hizmeti alınacak

Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü Çayıralan Orman İşletme Şefliği Kaynarpınar ve Sızır Orman İşletme Şefliği Düzağaç Depolarında Orman Emvalleri İstif İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/932190/ihale-duyurulari-hizmet-alim-ihaleleri-orman-emvali-istifleme-hizmeti-alinacaktir

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Orman Emvali Istifleme Hizmeti Alınacak
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